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Апрель
В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?
В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.
23 апреля, 15:10
Март
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
15 марта, 11:23
Февраль
Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей
Краснодарский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции об изъятии имущества ростовского концерна «Покровский», подробностями поделился портал ТАСС.
28 февраля, 07:28
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
В Ростовской области прогнозируют нашествие азовок на реку Дон, пока в Ростове считают зарплаты и думают, что делать с некомпетентными чиновниками.
20 февраля, 15:08
Декабрь 2023
Железную дорогу хотят построить из Ростовской области в Крым
Из Ростовской области планируется построить железную дорогу, которая дойдет до Крыма, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
28 декабря 2023, 11:58
Колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%
26 декабря 2023, 17:11
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»
В Ростове-на-Дону во вторник, 19 сентября, сработала сигнализация в торговом центре «Парк», сообщили в региональном УМЧС.
19 сентября 2023, 14:42
Август 2023
В Ростове-на-Дону появится предприятие по производству военных дронов
29 августа 2023, 05:20
Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, в сентябре этого года может вырасти в цене продукция из мяса индейки, пишут СМИ.
8 августа 2023, 07:49
Июль 2023
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели проверки комплексов с открытыми бассейнами и выявили ряд нарушений, сообщили в городской администрации.
28 июля 2023, 06:35

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