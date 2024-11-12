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Пешеход

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Ноябрь
Водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой пострадал маленький мальчик. ДТП случилось 11 ноября в районе на Западном, сообщает Госавтоинспекция по региону.
12 ноября, 06:00
Октябрь
Женщина на легковушке сбила пенсионерку на «зебре» в Ростовской области
В городе Шахты Ростовской области пожилая женщина попала под колеса легковушки, сообщает региональная Госавтоинспекция.
28 октября, 07:18
Фура «Магнита» переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области
22 октября, 10:54
Пешеходам запретили ходить возле противочумного института в Ростове-на-Дону
19 октября, 09:29
Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске
В Новочеркасске 17-летний парень попал под колеса легковушки, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
17 октября, 06:28
В Батайске микроавтобус сбил 84-летнюю пенсионерку
13 октября, 17:59
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области образовалась пробка из-за ДТП, в котором сбили мужчину.
11 октября, 19:49
В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль
11 октября, 16:44
В Ростове продлят запрет для транспорта и пешеходов у Ворошиловского моста
7 октября, 09:25
В Ростове-на-Дону на дороге сбили 12-летнего школьника
3 октября, 15:37
Автомобиль на скорости сбил 12-летнего школьника в Ростове
В ДТП с легковушкой в Ростове пострадал 12-летний мальчик, сообщает региональное УГИБДД.
1 октября, 18:50
Сентябрь
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода
29 сентября, 18:58
В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста
26 сентября, 10:06
Водитель сбил школьницу в Ростовской области
Медики доставили 9-летнюю девочку с травмами в больницу после того, как ее сбила машина в Ростовской области, сообщает региональное УГИБДД.
25 сентября, 18:09
Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги
24 сентября, 07:23
Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку
13 сентября, 15:47
Август
С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове
Пешеходы не смогут пройти по участку переулка Островского в Ростове из-за капитального ремонта здания ЮФУ, сообщили в департаменте автодорог донской столицы.
28 августа, 08:10
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера
В Ростовской области автомобиль сбил пожилого мужчину, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший погиб, сообщает региональное УГИБДД.
4 августа, 07:29
Июль
В Ростовской области автомобиль сбил 5-летнего ребенка
9 июля, 07:13
Жителям Ростова-на-Дону запретят гулять днем по Большой Садовой
4 июля, 08:57

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