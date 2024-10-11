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Пешеходный переход

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2024
В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль
11 октября, 16:44
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода
29 сентября, 18:58
Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора
Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб 12-летний мальчик. Детали ДТП сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
20 сентября, 07:35
Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку
13 сентября, 15:47
Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова
3 сентября, 20:08
Центр Ростова частично перекроют для транспорта и пешеходов
25 августа, 10:19
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера
В Ростовской области автомобиль сбил пожилого мужчину, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший погиб, сообщает региональное УГИБДД.
4 августа, 07:29
В Ростовской области автомобиль сбил 5-летнего ребенка
9 июля, 07:13
В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
3 июля, 12:55
В Таганроге на видео попал момент ДТП, в котором водитель на скорости сбил ребенка
В Таганроге автомобиль на полной скорости сбил девочку, которая переходила дорогу, следует из сообщения регионального УГИБДД.
24 июня, 09:17
В Ростове водитель автобуса сбил на зебре 19-летнюю девушку в наушниках
В Ростове водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция.
23 апреля, 18:26
В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический
8 апреля, 16:59
В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
21 февраля, 08:18
Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются на пешеходный переход на Мечникова с восточной стороны Комсомольской площади. Здесь, по их словам, опасно переходить дорогу и может возникнуть ДТП.
19 февраля, 08:50
На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
В Батайске под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
26 января, 09:16
2023
Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова
Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта подземного перехода с мозаичными панно на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Московской в Ростове, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
30 декабря 2023, 09:09
Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
20 декабря 2023, 07:54
Электричку хотят запустить из Ростовской области в ЛНР
Между Чертковским районом Ростовской области и ЛНР может начать ходить электричка, сообщили в Заксобрании региона.
17 августа 2023, 11:23
Кран насмерть сбил женщину в Таганроге
В Таганроге под колесами автокрана погибла женщина, сообщили местные жители в соцсетях.
4 августа 2023, 12:14

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