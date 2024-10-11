Ростовчане пожаловались на опасный пешеходный переход на Комсомольской площади

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются на пешеходный переход на Мечникова с восточной стороны Комсомольской площади. Здесь, по их словам, опасно переходить дорогу и может возникнуть ДТП.