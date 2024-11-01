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Пешеходы

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Ноябрь
Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП травмы получили восемь человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
1 ноября, 09:13
Октябрь
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
В Ростове-на-Дону ограничат проезд по Буденновскому и еще нескольким улицам
13 октября, 09:03
Сентябрь
Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону
В Ростове прошли очередные рейды, в том числе — по ночным клубам. О проверке правоохранителей 24 сентября сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
24 сентября, 18:21
В Ростове ограничат движение у Ворошиловского моста из-за строительства элитного ЖК
24 сентября, 07:11
В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе
18 сентября, 13:18
На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область
Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.
14 сентября, 06:45
Автобус сбил дорожного рабочего в Ростове-на-Дону
Водитель автобуса в Ростове сбил дорожного рабочего, сообщили очевидцы в telegram-канале «Это Ростов новости».
12 сентября, 06:51
На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу
Новая дорогая за Левенцовкой в Ростове свяжет ЖК «Западная Резиденция» с улицей Совхозной, сказано на сайте мэрии.
10 сентября, 08:09
Часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове
Из-за ремонта здания ЮФУ на улице Большой Садовой с 1 сентября ввели ограничение для пешеходов, сообщается на сайте администрации Ростова.
2 сентября, 06:08
Август
На шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре
28 августа, 18:49
Июль
Иномарка сбила пешеходов на тротуаре на Нагибина в Ростове
На проспекте Нагибина в Ростове в результате ДТП пострадали два пешехода, ожидавшие разрешительного сигнала светофора, сообщили в региональном УГИБДД.
22 июля, 18:27
В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года
21 июля, 13:29
Март
Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области
27 марта, 05:47
За два месяца 2024 года в Ростовской области в ДТП погиб 81 человек
26 марта, 12:31
В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте
9 марта, 10:40
Февраль
В Ростове под колесами поезда умер 43-летний мужчина
В Ростове один из местных жителей погиб в результате ДТП на железной дороге, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
7 февраля, 07:27
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
В Ростове ограничили движение пешеходов и парковку на улице Шаумяна из-за аварийного дома, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
6 февраля, 16:09
Январь
Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове
20 января, 15:58
Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января
11 января, 15:11

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