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Пистолет

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2024
СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке
Министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом 6 декабря сообщают местные СМИ.
6 декабря, 05:57
Появились кадры с места гибели ребенка под грузовиком в Ростове
В УГИБДД по Ростовской области опубликовали кадры с места жуткой аварии с грузовиком, насмерть сбившем мальчика.
19 сентября, 18:43
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.
19 сентября, 18:02
На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом
Подросток переполошил местных жителей, когда вышел с пистолетом на балкон дома в Новошахтинске, инцидент прокомментировали в региональном ГУ МВД.
19 сентября, 09:56
Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске
Полиция в Ростовской области ищет неизвестного, открывшего стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.
24 июня, 19:13
На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину
В Ростове мужчина угрожал водителям игрушечным пистолетом, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
27 января, 10:51
Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина
20 января, 11:22
2023
«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата депутата Пятибратова в Ростовской области
В Ростовской области нашли тело 58-летнего Владимира Борисенко, которого ранее осудили за убийство брата кандидата в губернаторы Ильи Пятибратова, пишет Telegram-канал Baza.
21 ноября 2023, 19:48
В Белой Калитве Ростовской области застрелили убийцу брата кандидата в губернаторы
21 ноября 2023, 19:18
«Началась стрельба»: что произошло в центре Ростова-на-Дону
8 ноября 2023, 09:45
В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой
3 ноября 2023, 17:03
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
15 сентября 2023, 10:21
Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона
14 августа 2023, 07:27
Вооруженный иностранец пытался убежать от полицейских в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали водителя, у которого с собой оказалось огнестрельное оружие, сообщили в региональном УГИБДД.
3 августа 2023, 09:54
В Сети появились кадры массовой драки с вооруженным ростовчанином в многотысячном ЖК
20 июня 2023, 06:15

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