Планирование

Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону

Проектная документация для строительства моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону находится в разработке, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном».