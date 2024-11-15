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Планировка территории

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2024
На расширение «Ростовского» кладбища власти потратят 1,5 млрд рублей
15 ноября, 15:42
В Ростове-на-Дону распланируют 6 га земли под бульвар Авиаторов
2 сентября, 17:37
В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше
13 августа, 07:54
В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста
4 июля, 12:26
В Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды
14 марта, 15:10
2023
В Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре
5 декабря 2023, 16:52
Проект канатной дороги через реку Дон в Ростове будут дорабатывать
5 декабря 2023, 07:29
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону новая линия скоростного трамвая пройдет через Темерник и СЖМ, сообщают СМИ.
17 октября 2023, 07:24
Депутату Гордумы в Ростове разрешили подготовить к застройке участок в Нахичевани
В Ростове-на-Дону Валерию Левченко выдали разрешение на подготовку документации по планировке территории в районе улицы Налбандяна, говорится в документах администрации города.
6 июля 2023, 07:22

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