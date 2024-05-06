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Плановые отключения

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Май
Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц
В Ростове почти на месяц отключат горячую воду в домах, расположенных в западном жилом массиве, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
6 мая, 06:02
Ноябрь 2023
Телевидение и радио отключат в Ростовской области на неделю с 6 ноября
В некоторых населенных пунктах Ростовской области будут проходить перебои в трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщили в пресс-службе РТРС.
5 ноября 2023, 06:00
Август 2023
Часть жителей в Ростове-на-Дону остается без электричества из-за страшной жары
10 августа 2023, 09:08

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