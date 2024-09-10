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Пластик

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В поликлинике Ростова-на-Дону рассказали, чем опасен чай из пакетиков
10 сентября, 15:10
Хватит на целую бусину: эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане
13 августа, 12:39
Склад с пластиком горит на Военведе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону горит склад, на котором хранят пластик. Сильный пожар уже охватил 500 квадратных метров территории, сообщает региональное МЧС.
30 июля, 10:02
2023
Пламя уничтожило 400 кв метров складского помещения на Левом берегу в Ростове
В Ростове-на-Дону площадь пожара на территории склада на улице 1-я Луговая достигла 400 квадратных метров, сообщили в региональном УМЧС.
18 октября 2023, 09:51
Регоператор разъяснил, почему сетки в Ростове доверху завалены пластиковыми бутылками
30 августа 2023, 06:38

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