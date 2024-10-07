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Платная парковка

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Октябрь 2024
В центре Ростова-на-Дону обустроили еще пять платных парковок
7 октября 2024, 11:06
Сентябрь 2024
В Ростове-на-Дону увеличили «временное окно» для оплаты парковок
20 сентября 2024, 17:21
В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест
8 сентября 2024, 11:00
Июль 2024
Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова-на-Дону
Больше 20 платных парковочных мест появится на улице Черепахина в Ростове, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
12 июля 2024, 13:00
Ростовчане работают, но становятся нищими, а от жары взрываются градусники
3 июля 2024, 18:22
Июнь 2024
Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах
30 июня 2024, 18:11
Март 2024
Часть жителей Ростова освободили от оплаты парковок
Платную парковку в Ростове разрешат не оплачивать многодетным семьям, рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.
28 марта 2024, 05:50
Платную парковку введут в Ростове на Социалистической с 11 марта
От восьми до десяти платных парковочных мест появится на Социалистической в Ростове, рассказали в городском департаменте транспорта.
10 марта 2024, 07:39
Январь 2024
Ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковки
5 января 2024, 04:38

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