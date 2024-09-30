rostovgazeta.ru
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Площадь

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Сентябрь
В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища
30 сентября, 18:43
Август
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров
20 августа, 07:32
В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше
13 августа, 07:54
Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове
Крупный пожар полыхает в Азове, есть глаза распространения пламени на склад с горючим, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
4 августа, 16:37
Июль
В Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади
11 июля, 11:15
Июнь
В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов за 19,4 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируется ремонт площади Советов. На весь комплекс работ понадобится около 19 миллионов рублей. Соответствующие документы размещены на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
17 июня, 13:26
Апрель
В Ростовской области на рынок новостроек вывели 16 высоток
В Ростовской области за март на рынок новостроек вышли 16 новых объектов площадью более 156 тысяч квадратных метров, об этом сообщили донские СМИ.
10 апреля, 09:08
Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде
В 2023 году россияне вошли в число самых активных покупателей недвижимости в Таиланде, об этом сообщил портал «Новые известия».
6 апреля, 11:56
Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове
В Ростове на территории Александровки возведут модульное здание для школы №94, сведения об этом появились на портале госзакупок.
3 апреля, 08:38
Март
В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»
В Ростове сотни людей несут цветы к мемориалу жертв теракта в подмосковном «Крокусе», об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
23 марта, 09:54
В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии
14 марта, 17:48
Февраль
В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей
В Ростове на строительство музея разведчика Геворка Вартаняна потребуется потратить 400 миллионов рублей, об этом сообщили донские СМИ.
28 февраля, 10:28
В Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Что там произошло?
В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.
27 февраля, 15:43
Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья
24 февраля, 11:31
Власти Ростова не планируют тратить деньги на ремонт фонтана «Атланты»
20 февраля, 17:21
Декабрь 2023
Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют в Ростове
25 декабря 2023, 11:24
Сергей Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Азовское море получило статус внутреннего моря России, видео опубликовало в одном из популярных Telegram-каналов.
19 декабря 2023, 11:46
На рынке жилья в Ростове наметилась стагнация
10 декабря 2023, 20:02
Стала известна стоимость самого дешевого жилья в Ростове
9 декабря 2023, 07:27
Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
1 декабря 2023, 08:42

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