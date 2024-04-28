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Пляжи в Ростовской области

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Апрель 2024
Закрытый в парке «Дружба» пляж в Ростове могут запустить этим летом
Пляж в парке «Дружба» могут открыть в Ростове к началу купального сезона в текущем году, согласно информации на сайте госзакупок.
28 апреля 2024, 07:19
Август 2023
В Таганроге собираются укрепить берег в районе Приморского пляжа
В Таганроге в рамках благоустройства Приморского парка собираются укрепить берег местного пляжа, об этом сообщил глава администрации Андрей Фатеев.
16 августа 2023, 08:14
Июнь 2023
Руководство ростовского пляжа «Каррера» прокомментировало гибель ребенка 18 июня
В поисках погибшего 4-летнего ребенка на ростовском пляже «Каррера» участвовали 18 сотрудников и отдыхающие, пишут СМИ.
19 июня 2023, 11:37
Ростов и Таганрог возглавили антирейтинг по загрязнению водоёмов
Наибольшее микробное загрязнение воды водоемов Ростовской области было зафиксировано в Ростове и Таганроге, сообщает региональный Роспотребнадзор.
18 июня 2023, 07:11
Роспотребнадзор рассказал, где в Ростовской области самые грязные водоемы
Наибольшее загрязнение воды наблюдается в водоемах Ростова и Таганрога, сообщили в Роспотребнадзоре.
16 июня 2023, 16:36
В Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания
12 июня 2023, 14:40
В Каменске-Шахтинском 2 июня утонула пожилая купальщица
В Ростовской области в Каменске-Шахтинском утонула пожилая женщина, подробностями поделились в пресс-службе администрации Каменска-Шахтинского.
5 июня 2023, 07:35
Май 2023
Стало известно, сколько будет стоить вход на пляж Соленого озера под Ростовом
Цены на парковку рядом с Соленым озером в Ростовской области останутся на прежнем уровне, сообщила директор предприятия-арендатора пляжа Елена Кузнецова.
18 мая 2023, 07:06

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