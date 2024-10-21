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Побег

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2024
Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов
21 октября, 15:46
Под Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду
21 октября, 09:41
Выживший после захвата СИЗО в Ростове террорист рассказал, как готовил побег
10 июля, 13:41
На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный
3 июля, 18:32
Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова
16 июня, 15:01
В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками
22 мая, 16:24
План-перехват объявили в Ростове-на-Дону из-за побега военнослужащего
22 мая, 10:45
2023
В Ростове-на-Дону назвали подробности побега из госпиталя раненого военнослужащего
В Ростове-на-Дону разыскивают военнослужащего, который проходил курс лечения и сбежал из госпиталя, сообщает Telegram-канал Baza.
24 июля 2023, 09:50
Стало известно о розыске в Ростове-на-Дону раненого военнослужащего с гранатой
В Ростове-на-Дону разыскивают сбежавшего из госпиталя военнослужащего, сообщает Telegram-канал Baza.
24 июля 2023, 09:33

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