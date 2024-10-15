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Подмосковье

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Жители Ростова массово отказываются от отдыха за границей
15 октября, 04:41
Туристы на яхте попали в шторм в Ростовской области
Трое туристов из Подмосковья едва не потерпели крушение во время шторма в Ростовской области, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
12 сентября, 19:23
Ростовчанин участвовал в нападении на свадебный микроавтобус в Подмосковье
31 августа, 18:09
Прошли не везде: как в Ростовскую область доставляют и продают вездеходы
Миллионы квадратных метров земли в России занимает непроходимая тайга. Еще добрая половина территории страны находится в зоне вечной мерзлоты. Не стоит забывать про болотистые местности, а также донские степи и полупустыни. В таких условиях незамениным средством передвижения являются вездеходы.
7 мая, 12:09
В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 19:22
Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области
В Ростовской области и других регионах России 24 марта станет Днем общенационального траура, об этом объявил президент России Владимир Путин во время выступления, посвященного теракту в ТЦ «Крокус Сити Молл».
23 марта, 12:53
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек
23 марта, 08:07
2023
Жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах
26 декабря 2023, 09:19
«Начнутся сильные снегопады»: синоптик Вильфанд рассказал, чего ждать ростовчанам
14 декабря 2023, 04:59
В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей
5 декабря 2023, 18:14
Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью
9 ноября 2023, 13:02
Жителям Ростовской области стали все больше занимать деньги для покупки машины
26 октября 2023, 14:03
Истощенного львенка спасли из Ростова-на-Дону
Житель Клина приехал в Ростов, чтобы спасти выброшенного замученного львенка, рассказали местные СМИ.
8 октября 2023, 07:34
В Подмосковье сразу несколько школьников отравились шоколадом
Семь школьников в Подмосковье обратились за медицинской помощью после шоколадной трапезы, пишет Baza.
2 октября 2023, 19:15
Объем выданных автокредитов вырос почти в два раза в Ростовской области
Ростовская область попала в число регионов по динамике роста объемов выданных автокредитов, сообщает НБКИ.
2 октября 2023, 13:06
Ростовскую область включили в число регионов, где слишком мало лесов
Ростовская область попала в число регионов, где меньше всего деревьев на одного жителя, сообщает «Рослесинфорг».
28 сентября 2023, 09:56
Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области
15 сентября 2023, 07:29
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
28 августа 2023, 12:35
Ростовская область оказалась одним из самых криминальных регионов в России
Ростовская область попала в число регионов, где с начала года зарегистрировали наибольшее число преступлений, следует из отчета МВД.
24 июля 2023, 10:20

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