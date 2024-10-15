Подмосковье

Прошли не везде: как в Ростовскую область доставляют и продают вездеходы

Миллионы квадратных метров земли в России занимает непроходимая тайга. Еще добрая половина территории страны находится в зоне вечной мерзлоты. Не стоит забывать про болотистые местности, а также донские степи и полупустыни. В таких условиях незамениным средством передвижения являются вездеходы.