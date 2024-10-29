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Подорожание цен

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2024
В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
29 октября, 07:36
Фермер объяснил скачок цен на 80% на картофель в Ростовской области
6 сентября, 08:03
Экономист объяснил, почему кофе в Ростовской области подорожает
15 июля, 14:28
В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки
28 июня, 13:22
Профессор экономики предупредил о росте цен в Ростове в ближайшем будущем
21 июня, 18:32
Доктор экономических наук Туманян объяснил, почему в Ростове всё резко подорожало
21 июня, 14:27
Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо
Самые низкие средние цены на говядину среди городов Ростовской области оказались в Волгодонске, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
3 марта, 06:50
2023
Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области
В Ростовской области из-за роста цен на бензин увеличились годовые темпы прироста цен на моторное топливо в рознице, сообщает Центробанк.
19 октября 2023, 05:05
Дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове
29 августа 2023, 09:20

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