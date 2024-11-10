rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Подросток

Выбрать дату
Ноябрь
В Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки
10 ноября, 11:01
В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток
В Ростовской области 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «перевертышем». Авария произошла ранним утром 2 ноября, сообщает региональная ГАИ.
2 ноября, 19:33
Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП травмы получили восемь человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
1 ноября, 09:13
Октябрь
В Ростове-на-Дону сутки не могут найти 14-летнюю школьницу
24 октября, 09:32
Очнулся в другом городе: 17-летний студент из Ростова потерял память
21 октября, 14:30
Две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова
В Ростове-на-Дону под окнами одной из высоток на улице Тельмана обнаружили тела двух девочек школьного возраста, сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах.
19 октября, 18:58
Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске
В Новочеркасске 17-летний парень попал под колеса легковушки, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
17 октября, 06:28
В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник
13 октября, 16:23
Сентябрь
Подросток подменял товары в пункте выдачи маркетплейса в Ростовской области
Суд вынес приговор подростку, который подменял товары в пункте выдачи, проходя стажировку в Ростовской области, сообщает региональный СУ СКР.
24 сентября, 19:21
«На пути к шизофрении»: психолог призвал оградить детей в Ростове от опасных пабликов
20 сентября, 11:10
Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова
16 сентября, 18:38
В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы
16 сентября, 13:45
Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
10 сентября, 12:10
Август
Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю
19 августа, 18:15
В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток
В Ростовской области автомобиль, в котором находился в подросток вылетел на встречку, сообщает региональный УГИБДД.
9 августа, 16:41
В Ростове-на-Дону спасли подростка с ожогами 70% поверхности тела
В Ростове-на-Дону удалось спасти несовершеннолетнего, которого ударило током, сообщили в региональном Минздраве.
8 августа, 11:10
В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле
В Ростовской области водитель отечественного автомобиля сбил подростка на мотоцикле, сообщает региональное УГИБДД.
5 августа, 13:57
Июль
В Ростове впервые в России прооперировали подростка с тяжелой аномалией сосудов
В Ростовской области провели уникальную операцию у подростка со сложнейшей аномалией сосудов. Такое заболевание впервые вылечили у юного пациента, сообщает портал регионального правительства.
30 июля, 07:57
В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину
28 июля, 12:37
Полиция в Ростовской области нашла подростков, сжигавших иконы
24 июля, 19:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика