«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область

На поставку губернаторских букетов в Ростовскую область из бюджета ежегодно направляются внушительные средства. Кто и как становился победителем госзакупки по поставке цветов — в материале RostovGazeta.