rostovgazeta.ru
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Подрядчик

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Ноябрь
Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове
19 ноября, 08:30
Октябрь
Горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей
Горбольница № 4 ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт в нескольких корпусах, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
7 октября, 08:09
Сентябрь
ФАС «заморозила» тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове
Тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове приостановлен ФАС из-за жалобы, сказано в документах на сайте госзакупок.
12 сентября, 05:45
Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище
Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство нового кладбища в Батайске, информация об этом размещена на сайте Единого госреестра заключений (ГИС ЕГРЗ).
10 сентября, 10:04
Август
В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания
29 августа, 07:30
Июль
«Шарахнет — мало не покажется»: в Гукове забор больницы прикрутили к трансформатору
Столбы шатающегося забора вокруг Центральной городской больницы в городе Гуково прикрепили к деревьям и трансформаторной подстанции. Об этом RostovGazeta сообщила местная жительница, активистка Светлана Авдеева.
26 июля, 07:56
Регоператор оправдался за свалки с крысами в Гукове
25 июля, 13:20
Июнь
«Бросили и ушли»: чем оборачивается капремонт домов для жителей Ростовской области
21 июня, 16:55
Май
«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область
На поставку губернаторских букетов в Ростовскую область из бюджета ежегодно направляются внушительные средства. Кто и как становился победителем госзакупки по поставке цветов — в материале RostovGazeta.
24 мая, 07:36
Апрель
В Ростове отремонтируют семь фонтанов
Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на ремонт и реконструкцию нескольких городских фонтанов. Общая стоимость контракта составляет 135, 01 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.
21 апреля, 11:49
Подрядчик оставил без горячей воды 10 улиц в Ростове-на-Дону
20 апреля, 17:29
Март
На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
28 марта, 14:21
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта, 13:15
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове
В Ростовской области ищут подрядчика строительства «Северного радиуса» за 2,9 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.
15 марта, 10:29
Февраль
В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей
17 февраля, 09:32
В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей
В Ростове выделили более 230 миллионов рублей на ремонт дорог на улицах Малиновского и Таганрогской, информация об этом появилась на портале закупок.
15 февраля, 12:52
В Ростове собирают митинги, пока власти готовятся изменить Генплан города
13 февраля, 17:22
Власти отремонтируют единственный замок в Ростовской области — усадьбу Лакиера
В Ростовской области собираются отремонтировать усадебный дом знаменитого русского геральдиста Александра Лакиера, сведения об этом появились на портале госзакупок.
6 февраля, 13:31
Январь
Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головой
В Ростове один из домов в историческом центре остался без крыши из-за проблем с капитальным ремонтом, подробности рассказал популярный Telegram-канал.
27 января, 13:50
В Ростовской области на работу системы 112 потратят 26,1 млн рублей
20 января, 07:35

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