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Подтопления

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Ноябрь
В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области
1 ноября, 13:58
Сентябрь
Эколог рассказал, какие районы Ростовской области затопит осенью
6 сентября, 13:14
Апрель
Жители Ростовской области боятся подтоплений из-за ржавой плотины
23 апреля, 05:42
Аварийная плотина угрожает затоплением Красному Сулину в Ростовской области
Плотина в Красном Сулине Ростовской области давно требует ремонта, пишут в социальных сетях местные жители.
15 апреля, 18:20
Глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе
15 апреля, 04:47
В МЧС предупредили о подтоплениях в Ростовской области
14 апреля, 16:24
Губернатор Голубев обещал спасти хутор Ленинаван в Ростове от подтоплений
Донские власти взяли под контроль затопление хутора Ленинавана под Ростовом грунтовыми водами, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
9 апреля, 13:45
Март
Дом обрушился в Батайске из-за постоянных подтоплений
22 марта, 15:29
Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта
14 марта, 18:14
Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском
10 марта, 12:08
Ученые прогнозируют подтопления в Ростовской области в марте
В Ростовской области существует риск подтопления территорий в течение марта, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.
7 марта, 13:58
Февраль
Спасатели в Таганроге отреагировали на фантомный потоп
В Таганроге сегодня прошли плановые учения на случай чрезвычайной ситуации, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.
29 февраля, 08:56
Аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года
28 февраля, 10:06
«Миллионы против подтоплений»: как выявляли границы затоплений в Ростовской области
21 февраля, 13:14
В Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районе
17 февраля, 12:08
До 100 тысяч выплатят пострадавшим от февральского затопления в Ростовской области
В Ростовской области на помощь жителям Азова и Азовского района пострадавшим от подтоплений выделят 45,3 миллиона рублей, об этом сообщили в правительстве региона.
14 февраля, 09:19
Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом
8 февраля, 16:31
Губернатор назвал причины подтоплений в Ростовской области
Еще два месяца назад было ясно, что в Ростовскую область придут подтопления, заявил губернатор Василий Голубев.
8 февраля, 12:28
Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что предугадал даты подтоплений территорий, прозвучало на пресс-конференции.
8 февраля, 12:26
Январь
Район в Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике
23 января, 15:51

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