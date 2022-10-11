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Подуст Сергей Федорович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 14 октября 1957, г. Новочеркасск

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V созыва. Советник по взаимодействию с органами государственной власти ОАО "Желдорреммаш"

Биография

1975 - 1976

Электромонтер по ремонту электрооборудования, НЭВЗ, г. Новочеркасск Ростовской области

1981 - 1983

Секретарь комитета ВЛКСМ Новочеркасского политехнического института, г. Новочеркасск Ростовской области;

1983 - 1986

Старший мастер, заместитель начальника цеха Новочеркасского электровозостроительного завода, г. Новочеркасск Ростовской области

1986 - 1988

Заместитель начальника цеха, начальник цеха ПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области

1988 - 1990

Председатель комитета народного контроля ПО «НЭВЗ»», председатель комитета народного контроля НПО «НЭВЗ», Ростовский областной комитет народного контроля, г. Ростов-на-Дону

1990 - 1994

Заместитель начальника отдела – начальник бюро, НПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области

1994 - 1998

Начальник отдела маркетинга и договоров, ОАО «НПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области

1998 - 2002

Заместитель исполнительного директора по маркетингу, заместитель генерального директора по производству, ОАО «НПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области

2004 - 2005

Директор по производству, ООО «ПК «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области

2005 - 2015

Генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ»

2016 - 2017

Директор "Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш"

2017 - По настоящее время

Советник по взаимодействию с органами государственной власти ОАО "Желдорреммаш"

Медиапортрет

Медиапортрет

В Ростовской области тренер федерации спорториентирования региона обратился к парламентарию с просьбой выделить деньги параолимпийцу Дмитрию Кучеренко для участия в Кубке и чемпионате Европы. Уточняется, что депутат Заксобрания Сергей Федорович Подуст принял решение выделить средства спортсмену.

Материалы СМИ

Донскому параолимпийцу не хватает денег для участия в соревнованиях

В Ростовской области тренер федерации спорториентирования региона обратился к парламентарию с просьбой выделить деньги параолимпийцу Дмитрию Кучеренко для участия в Кубке и чемпионате Европы

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