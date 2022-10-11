Подуст Сергей Федорович

В Ростовской области тренер федерации спорториентирования региона обратился к парламентарию с просьбой выделить деньги параолимпийцу Дмитрию Кучеренко для участия в Кубке и чемпионате Европы. Уточняется, что депутат Заксобрания Сергей Федорович Подуст принял решение выделить средства спортсмену.