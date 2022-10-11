Подуст Сергей Федорович

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 14 октября 1957, г. Новочеркасск
Партия: "Единая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V созыва. Советник по взаимодействию с органами государственной власти ОАО "Желдорреммаш"
Электромонтер по ремонту электрооборудования, НЭВЗ, г. Новочеркасск Ростовской области
Секретарь комитета ВЛКСМ Новочеркасского политехнического института, г. Новочеркасск Ростовской области;
Старший мастер, заместитель начальника цеха Новочеркасского электровозостроительного завода, г. Новочеркасск Ростовской области
Заместитель начальника цеха, начальник цеха ПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области
Председатель комитета народного контроля ПО «НЭВЗ»», председатель комитета народного контроля НПО «НЭВЗ», Ростовский областной комитет народного контроля, г. Ростов-на-Дону
Заместитель начальника отдела – начальник бюро, НПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области
Начальник отдела маркетинга и договоров, ОАО «НПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области
Заместитель исполнительного директора по маркетингу, заместитель генерального директора по производству, ОАО «НПО «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области
Директор по производству, ООО «ПК «НЭВЗ», г. Новочеркасск Ростовской области
Генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ»
Директор "Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш"
Советник по взаимодействию с органами государственной власти ОАО "Желдорреммаш"
В Ростовской области тренер федерации спорториентирования региона обратился к парламентарию с просьбой выделить деньги параолимпийцу Дмитрию Кучеренко для участия в Кубке и чемпионате Европы. Уточняется, что депутат Заксобрания Сергей Федорович Подуст принял решение выделить средства спортсмену.
В Ростовской области тренер федерации спорториентирования региона обратился к парламентарию с просьбой выделить деньги параолимпийцу Дмитрию Кучеренко для участия в Кубке и чемпионате Европы