rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Подвалы

Выбрать дату
2024
До сих пор сидят в подвалах: жители Сальска рассказали об атаке беспилотников
В Ростовской области днем 29 декабря сбили несколько вражеских беспилотников над Сальском. Местные жители поделились в соцсетях, как пережили воздушную атаку.
29 декабря, 12:45
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников
Власти Таганрога начали подготовку бомбоубежищ после масштабной атаки беспилотников по городу, об этом сообщили донские СМИ.
12 марта, 13:23
Тысячи жителей Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
26 января, 07:09
Жители Аксайского района показали, как выглядят затопленные подвалы в домах
Подвалы затоплены во всех домах на улице Пионерской в хуторе Ленина Аксайского района, сообщили корреспонденту RostovGazeta местные жители.
25 января, 10:42
Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах
13 января, 16:41
2023
В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища
11 ноября 2023, 15:21
Жители Ростова рассказали об ужасах укрытий в подвалах домов
1 ноября 2023, 09:17
Новые укрытия могут появиться в Ростовской области
В Новочеркасске в районе торгового центра «Батон» может появиться укрытие для местных жителей, сообщили в городской Думе.
27 октября 2023, 05:06
Власти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территории
В Ростове-на-Дону проводится работа по обработке территорий от комаров, крыс и клещей, сообщили в городской администрации.
14 августа 2023, 13:22
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 14:05
Стало известно о неготовности большого числа укрытий на Дону к приему людей
В Южном федеральном округе, в том числе Ростовской области, большое количество укрытий не готово к приему людей, сообщил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.
6 июля 2023, 14:12
Где находятся бомбоубежища в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону опубликовали список укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Сколько их и где можно спрятаться, в материале RostovGazeta.
17 февраля 2023, 10:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика