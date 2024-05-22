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Подземный переход

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Май
Ларьки убрали из пешеходного перехода на Университетском в Ростове
В подземном переходе на Университетском обновили освещение и отремонтировали входные группы, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
22 мая, 07:08
Апрель
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
В Ростове планируют построить кольцевые развязки и подземный переход во время продления проспекта Стачки, об этом рассказали в администрации города.
2 апреля, 14:25
Январь
Азовский район начал уходить под воду в Ростовской области
23 января, 06:53
В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой
22 января, 08:05
Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января
22 января, 07:38
Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове
20 января, 15:58
Декабрь 2023
«Позорище»: подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове
В Ростове-на-Дону обвалился потолок подземного перехода на проспекте Театральный, сообщили горожане в соцсетях.
29 декабря 2023, 09:27
Август 2023
Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа
10 августа 2023, 05:54

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