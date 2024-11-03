rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Погода

Выбрать дату
3 ноября
Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области
3 ноября, 17:41
Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег
3 ноября, 16:15
Власти Ростова отправят на борьбу со снегом тысячу дворников
3 ноября, 12:57
«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
3 ноября, 12:13
«Машины скоро зальёт»: подтопления начались в Ростовской области
3 ноября, 11:37
«На улице уже морозы»: часть жителей Ростова сидит без отопления с середины октября
3 ноября, 11:04
Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области
3 ноября, 09:34
Логвиненко назвал самые пострадавшие от шторма районы Ростова-на-Дону
3 ноября, 07:31
2 ноября
Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области
Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришел арктический циклон «Мартина». Из-за этого на Дону уже разбушевался штормовой ветер, а в скором времени ударят морозы. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале RostovGazeta.
2 ноября, 20:42
Циклон «Мартина» накрывает Ростовскую область
2 ноября, 20:38
Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.
2 ноября, 18:49
В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
2 ноября, 17:21
Эколог назвал причину штормового ветра в Ростовской области
2 ноября, 11:21
Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области
В Ростовской области разбушевавшийся ветер задержится почти на целую неделю. Спасатели предупреждают о порывах ветра до 27 метров в секунду. Такая погода сохранится до 6 ноября.
2 ноября, 10:11
Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
Штормовой ветер разбушевался не на шутку: в Ростове падать начали не только деревья, но и бетонные столбы. Кадры с мест ЧП 2 ноября очевидцы публикуют в соцсетях.
2 ноября, 09:39
1 ноября
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Ночные заморозки и ветер до 27 м/с надвигаются на Ростов-на-Дону
Режим повышенной готовности введён в Ростове из-за ухудшения погоды, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
1 ноября, 11:50
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
31 октября
Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области
Под влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся атмосферных фронтов в Ростовской области резко изменится погода, предупредили в Гидрометцентре.
31 октября, 17:57
Почти 30 многоэтажек оставили без тепла в Ростове в холода и дождь
Из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону теплоснабжение ограничили в 27 домах на Западном, сообщил министр ЖКХ области Сергей Сизиков.
31 октября, 17:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика