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Погода Ростове

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Май 2024
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.
6 мая 2024, 04:57
Февраль 2024
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.
18 февраля 2024, 05:42
Октябрь 2023
Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября
В Ростове 14 октября ожидается до 20 градусов выше нуля, сообщают метеорологи.
14 октября 2023, 06:41
Сентябрь 2023
Малооблачная и ветреная погода будет в Ростове 17 сентября
Малооблачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону в течение дня, 17 сентября, сообщают метеорологи.
17 сентября 2023, 05:36
Июнь 2023
Школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня
2 июня 2023, 10:57

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