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Погода в июне

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2024
Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания
Дожди будут заливать Ростов до конца июня, предупредили синоптики.
24 июня 2024, 15:32
2023
В Ростове с 23 по 25 июня жителей ожидает жаркая погода без дождей
В Ростове конец недели встретит горожан жаркой погодой без осадков, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.
23 июня 2023, 05:11
Ростовскую область ждет жаркое лето, пока в Ростове из-за грозы падают деревья
27 мая 2023, 16:45
Летняя жара накроет Ростовскую область не раньше середины июня 2023 года
Донские синоптики сделали прогноз о том, какая погода будет в Ростовской области в июне, об этом сообщили местные СМИ.
27 мая 2023, 11:05
Каким будет лето в 2023 году в Ростовской области
В Ростовской области ожидается жаркое лето в 2023 году, но при этом возможны осадки. Какими будут следующие несколько месяцев, в материале RostovGazeta.
3 мая 2023, 07:23

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