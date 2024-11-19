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Погода в Ростове

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Ноябрь
Снегопады и перепады: синоптики рассказали, каким будет конец осени в Ростове
19 ноября, 17:04
Октябрь
Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни
29 октября, 15:46
Сентябрь
Сильный ветер и жару до +27 градусов спрогнозировали в Ростове на выходных
Облачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону на этих выходных, сообщили синоптики «Яндекс. Погода».
28 сентября, 07:53
Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных
В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов, следует из прогнозов синоптиков.
7 сентября, 07:29
Август
Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа
Облачная погода и жара ожидаются в Ростове-на-Дону в среду, 28 августа, следует из прогнозов синоптиков.
27 августа, 18:18
Синоптики предупредили жителей Ростова об опасном УФ-индексе из-за жары
В Ростове прогнозируется жара свыше +30 градусов, сообщили синоптики.
24 августа, 18:07
Жара под +40 градусов возвращается в Ростов-на-Дону
В понедельник, 19 августа, в Ростове будет малооблачно, согласно прогнозу синоптиков.
18 августа, 11:26
Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовской области
В начале предстоящей недели ростовчан ожидает усиление ветра, сообщают метеорологи.
11 августа, 07:46
Июнь
Стала известна погода в Ростове на весь июль
26 июня, 10:42
Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов
Ясная и жаркая погода установится в Ростове в начале июля, следует из прогнозов синоптиков.
25 июня, 14:02
Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания
Дожди будут заливать Ростов до конца июня, предупредили синоптики.
24 июня, 15:32
Май
Дожди и похолодание до +10 прогнозируют в Ростове на выходных
18 мая, 07:49
Нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону
17 мая, 05:21
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.
6 мая, 04:57
Апрель
Резкое похолодание сменит в Ростове аномальную жару
14 апреля, 09:01
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
7 апреля, 16:57
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях
В Ростове власти вынесли на голосование горожан решение о завершении отопительного сезона, подробности появились в Telegram-канале Алексея Логвиненко.
2 апреля, 12:31
Март
До +17 градусов будет в Ростовской области
Долгожданное весеннее тепло придет в Ростовскую область на следующей неделе, следует из прогнозов гидрометцентра.
24 марта, 17:35
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
В Ростове количество дней с аномальной жарой увеличилось вдвое за последние 70 лет, об этом сообщили аналитики «Исследований Яндекса».
22 марта, 07:54

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