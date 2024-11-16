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Погода в Ростовской области

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Ноябрь
Синоптик Вильфанд предупредил о снегопаде и ветре до 20 м/с в Ростовской области
16 ноября, 11:46
Октябрь
Перепады температуры в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области
Последняя неделе октября принесёт в регион перепады температур, следует из прогнозов синоптиков.
28 октября, 18:01
Сентябрь
Осень идёт в наступление: синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области
Вероятность осадков на юге России остаётся небольшой, сообщили синоптики «Фобос».
28 сентября, 11:58
Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области
28 сентября, 09:03
Стало известно, когда бабье лето придет в Ростовскую область
Температура воздуха в октябре ожидается на уровне нормы, поделилась с «Молотом» синоптик Ольга Чупрова.
26 сентября, 13:21
Август
Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область
Сильные дожди ожидаются в Ростовской области в первый день сентября, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
30 августа, 07:53
Гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области
28 августа, 08:29
Климатолог Иошпа рассказал, когда жара пойдёт на спад в Ростовской области
28 августа, 08:06
Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа
Облачная погода и жара ожидаются в Ростове-на-Дону в среду, 28 августа, следует из прогнозов синоптиков.
27 августа, 18:18
Гидрометцентр предупредил о невыносимой жаре в Ростовской области
На юге России велик риск пожаров из-за сильной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
26 августа, 15:43
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа, 15:01
Июнь
Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области
27 июня, 14:53
Май
В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области
24 мая, 11:17
Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС.
23 мая, 12:48
Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области
Популяция раков в водоемах Ростовской области находится в стабильном состоянии, сообщили ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО.
22 мая, 09:55
Апрель
Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области
Жаркого лета в Ростовской области в этом году ждать не стоит, заявил климатолог Александр Иошпа.
17 апреля, 06:39
Климатолог Иошпа предупредил о возвращении ливней и холода в Ростовскую область
Теплые дни ненадолго задержатся в Ростове, предупредил климатолог Александр Иошпа.
16 апреля, 17:59
В МЧС предупредили о подтоплениях в Ростовской области
14 апреля, 16:24
Резкое похолодание сменит в Ростове аномальную жару
14 апреля, 09:01
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля
13 апреля, 16:47

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