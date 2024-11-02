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Погоня

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2024
В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток
В Ростовской области 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «перевертышем». Авария произошла ранним утром 2 ноября, сообщает региональная ГАИ.
2 ноября, 19:33
Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони
2 ноября, 16:57
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.
18 января, 09:47
2023
Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть
В Интернете опубликовали видео, на котором показана полицейская автопогоня за угонщиком в Ростовской области, ролик разместило региональное УМВД.
4 декабря 2023, 10:34
В Ростовской области замерзшие жители останутся без яиц
14 ноября 2023, 16:48
Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области
14 ноября 2023, 13:13
Стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области
14 ноября 2023, 12:16
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
9 октября 2023, 11:10
В Ростовской области владелец дома устроил погоню за вором вместе с соседями
В Ростовской области задержали жителя Батайска, который совершил кражу в чужом доме, сообщили в региональном УМВД.
18 июля 2023, 10:52

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