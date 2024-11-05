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Похолодание

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Ноябрь
Синоптик Вильфанд предупредил об аномальном холоде и ветре в Ростовской области
5 ноября, 18:34
Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди
5 ноября, 07:37
Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион
1 ноября, 16:25
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Октябрь
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов
27 октября, 10:55
Ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону
27 октября, 07:58
Дожди испортят погоду в Ростове к выходным
24 октября, 13:31
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели
23 октября, 14:24
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области
22 октября, 07:37
Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
19 октября, 14:37
Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
18 октября, 14:35
Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на невыносимый холод в детсадах
15 октября, 09:23
Дождевую облачность и резкий дефицит тепла прогнозирует «Фобос» в Ростовской области
Тёплая погода в начале недели сменится в Ростовской области сильным похолоданием, следует из прогноза синоптиков Центра «Фобос».
14 октября, 15:07
На Ростовскую область надвигается грозовой фронт
9 октября, 17:44
В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов
7 октября, 12:00
Дожди и резкое похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону начнет снижаться температура и пойдут дожди, следует из прогноза синоптиков.
6 октября, 07:29
Мороз до -3 градусов ударит в Ростовской области в начале октября
2 октября, 17:24
Сентябрь
Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-Дону
29 сентября, 19:01
В Ростовской области температура воздуха опустится до +2 градусов
22 сентября, 12:12

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