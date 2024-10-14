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Похолодание в Ростове

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2024
Дождевую облачность и резкий дефицит тепла прогнозирует «Фобос» в Ростовской области
Тёплая погода в начале недели сменится в Ростовской области сильным похолоданием, следует из прогноза синоптиков Центра «Фобос».
14 октября 2024, 15:07
Резкое похолодание и ветер накроют Ростов-на-Дону
15 сентября 2024, 08:33
Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных
В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов, следует из прогнозов синоптиков.
7 сентября 2024, 07:29
В Ростове похолодает до +16 градусов. Рассказываем, что еще обещают синоптики
В одну из ночей на предстоящей неделе в Ростове температура воздуха опустится до +16 градусов, сообщают синоптики.
11 августа 2024, 14:47
2023
Температура воздуха в Ростове резко упадет до +1 градуса
С середины следующей недели в Ростове пойдут дожди, а к концу недели похолодает, согласно прогнозу метеорологов.
12 ноября 2023, 05:43
Ростовчанам рассказали, когда начнутся дожди в июне
В Ростове-на-Дону на выходных, 10 и 11 июня, может вернуться дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.
7 июня 2023, 05:37
В Ростовской области ищут пропавшего рыбака и воришек печенья
3 июня 2023, 17:35
В Ростове-на-Дону ожидается похолодание с 4 июня
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 июня, может немного похолодать и пройдут дожди, сообщили в Гидрометцентре.
3 июня 2023, 07:04
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону потеплеет после похолоданий в мае
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются похолодания, которые продлятся несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.
8 мая 2023, 04:45
В Ростовской области заморозки до -4 градусов продержатся как минимум до 19 апреля
В Ростовской области после сильного ливня ожидаются продолжительные заморозки, которые продержатся не менее трех суток, об этом сообщили синоптики СК УГМС.
16 апреля 2023, 11:49
Похолодание до +2 градусов и сильный ветер обрушатся на Ростов в ночь на 15 апреля
Ночью в Ростове ожидается похолодание до +2 градусов и шквалистый ветер, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.
14 апреля 2023, 16:07
Резкое похолодание придет в Ростов на выходных 15 и 16 апреля
До +10 похолодает в Ростове в пасхальные выходные, сообщили синоптики.
13 апреля 2023, 07:46

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