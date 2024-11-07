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Ноябрь
В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести
7 ноября, 06:56
Стало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестра
1 ноября, 16:37
Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
1 ноября, 15:07
Ушли из дома: Следком подключился к поиску пропавших детей в Ростовской области
1 ноября, 10:07
Октябрь
В Ростове-на-Дону сутки не могут найти 14-летнюю школьницу
24 октября, 09:32
Юрист рассказала, почему рабский труд оказался возможен в Ростовской области
21 октября, 13:27
Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото
6 октября, 15:48
Федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова
2 октября, 16:03
После эфира у Малахова в СК РФ ждут доклад о поисках ростовской студентки Цомартовой
1 октября, 16:27
Сентябрь
У ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военных
23 сентября, 13:56
Покупателям квартир в Ростове приходится искать доноров
17 сентября, 12:38
В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести
3 сентября, 14:43
Август
Правнук Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова
Родители таинственно исчезнувшей ростовчанки Анны Цомартовой обратились за помощью правнуку вождя Иосифа Сталина Якову Джугашвили, сообщает «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».
1 августа, 08:08
Июль
Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей
Родственники пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой хотят расширить поиски. Девушку собираются разыскивать за границей, сообщает «КП-Ростов».
10 июля, 17:21
Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне
5 июля, 13:55
Июнь
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня, 05:45
Май
Стало известно, кому проще всех найти работу в Ростовской области
31 мая, 11:30
Апрель
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который мог попасть в рабство
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, который пропал во время поисков работы, сообщили в региональном УМВД.
26 апреля, 12:59
Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки
В Дагестане проверили площадь в 200 километров во время поиска спортсменки Анны Цомартовой из Ростовской области, сообщили в УСКР по республике.
23 апреля, 09:08
Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой
К содействию в поисках ростовской студентки и спортсменки Анны Цомартовой присоединился боец из СВО, сообщает «КП Ростов».
21 апреля, 15:13

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