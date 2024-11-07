Поиск людей

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Ноябрь
В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести
7 ноября, 06:56
Октябрь
В Ростове-на-Дону сутки не могут найти 14-летнюю школьницу
24 октября, 09:32
Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото
6 октября, 15:48
Итоги четверга: в Ростове массово вырубают деревья, а в регионе пропадают люди
3 октября, 15:16
Сентябрь
Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
10 сентября, 12:10
Власти дают инструкции против дронов, пока в Ростовской области пропадают люди
3 сентября, 15:36
В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести
3 сентября, 14:43
Август
В Ростовской области пропадают люди, а власти считают убытки от атаки беспилотников
5 августа, 15:28
Около 100 человек пропали без вести в Ростовской области
5 августа, 13:13
Июль
Мать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал куратор
Мать исчезнувшей в Дагестане спортсменки из Ростова-на-Дону заявила, что ее дочь мог инструктировать куратор, сообщает «Комсомольская правда Ростов».
19 июля, 12:58
Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей
Родственники пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой хотят расширить поиски. Девушку собираются разыскивать за границей, сообщает «КП-Ростов».
10 июля, 17:21
Июнь
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня, 05:45
Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента
В Ростове-на-Дону родители пропавшей спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать дочь. Мать девушки Диана Цомартова посетила приемную президента. Об этом она рассказала в телеграм-канале.
20 июня, 06:24
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
В Ростовской области за май текущего года пропали более 89 человек. Статистическими данными поделился местный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
12 июня, 11:28
Март
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога
23 марта, 14:46
Февраль
Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей
20 февраля, 15:19
Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы
В Дагестане продолжаются поиски пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой, девушку ищут водолазы, об этом сообщили местные СМИ.
13 февраля, 13:40
В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти
3 февраля, 10:44
Декабрь 2023
В Ростове пропал без вести 79-летний отец журналиста Хорошилова
В Ростове ищут пожилого отца журналиста Игоря Хорошилова, который ушел из дома 9 декабря, сообщения об этом опубликовали в соцсетях и поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ростовской области.
10 декабря 2023, 12:26
В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром
6 декабря 2023, 15:27

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