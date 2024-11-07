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Поисковый отряд

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2024
В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести
7 ноября, 06:56
Итоги четверга: в Ростове массово вырубают деревья, а в регионе пропадают люди
3 октября, 15:16
В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести
3 сентября, 14:43
В Ростовской области пропадают люди, а власти считают убытки от атаки беспилотников
5 августа, 15:28
Около 100 человек пропали без вести в Ростовской области
5 августа, 13:13
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
В Ростовской области за май текущего года пропали более 89 человек. Статистическими данными поделился местный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
12 июня, 11:28
2023
В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году
2 сентября 2023, 06:22
Более 100 человек пропали в Ростовской области за май 2023 года
В Ростовской области поступили 102 заявки на поиск пропавших людей в мае этого года, сообщают волонтеры «Лизы Алерт».
10 июня 2023, 07:51

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