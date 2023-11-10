rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Показания

Выбрать дату
Ноябрь 2023
Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей
10 ноября 2023, 12:25
Октябрь 2023
Стали известны подробности ареста экс-главы донского Минздрава Быковской
Суд принял решение заключить под стражу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, сообщают СМИ.
20 октября 2023, 13:16
«Девочка запуталась»: как подростка из Волгодонска осудили на шесть лет
17 октября 2023, 14:16
Сентябрь 2023
Устроившему резню у донской школы подростку грозит 11 лет колонии
15 сентября 2023, 06:32
Август 2023
Состоялась очная ставка по делу ОПГ полиции в Ростове-на-Дону
Для фигурантов резонансного уголовного дела об ОПГ полиции Ростова-на-Дону провели очную ставку, пишут СМИ.
1 августа 2023, 06:57
Июль 2023
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
18 июля 2023, 18:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика