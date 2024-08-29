Показатель

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В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания
29 августа, 07:30
Почему они не рожают! В Ростовской области на 100 младенцев приходятся 30 абортов
12 января, 08:04
2023
Ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет в Ростовской области
21 ноября 2023, 12:07
Стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Ростовской области
14 ноября 2023, 04:49
Более 2 тысяч жительниц в Ростовской области не удалось отговорить от абортов
22 августа 2023, 08:17

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