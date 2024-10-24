Покупательная способность

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Финансисты предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 22%
Центральный Банк России объявит 25 октября, сохранится ли ключевая ставка в 19%. По данным «Новых известий» со ссылкой на финансистов, ее могут увеличить до 20-22%.
24 октября, 08:39
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19 января, 07:22
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В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
23 ноября 2023, 21:03
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28 августа 2023, 06:15

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