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Покупка авто

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2024
Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат
В Ростовской области автомобили марок Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее для жителей региона за последние полгода. Это выяснили аналитики Авто.ру и hh.ru.
24 декабря, 17:47
Цены на машины в Ростове почти догнали квартиры
19 сентября, 12:29
Из-за роста утильсбора цены на машины вырастут на сотни тысяч рублей с 1 октября
Правительство утвердило повышение утильсбора на самые популярные машины, пишут «Новые известия».
18 сентября, 08:37
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
13 сентября, 11:04
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
В Ростове-на-Дону за один месяц выросла стоимость на новые и поддержанные автомобили, сообщает «Авто.ру».
5 сентября, 12:42
В Ростове-на-Дону резко подешевели новые автомобили
5 сентября, 11:21
Поздно покупать: названы автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области
7 июля, 19:20
В Ростовской области резко упали цены на автомобили. Что можно купить за миллион?
7 июля, 17:32
Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи
23 июня, 20:03
Стало известно, кто может взять льготный автокредит в Ростове в 2024 году
Льготный автокредит в отличие от льготной ипотеки доступен не всем категориям граждан, напоминают «Новые известия».
27 мая, 13:29
Ростовчанам рассказали, сколько стоят нормальные машины
14 февраля, 08:28
Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году
13 января, 10:45
2023
Стало известно, что будет с ценами на авто в Ростовской области в 2024 году
Стоимость машин в Ростовской области точно не упадет и, возможно, даже не стабилизируется, пишет «Автостат».
24 декабря 2023, 09:04
Жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии
14 октября 2023, 09:30
Цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти еще три года
Экономический кризис и затруднения в поставке новых иномарок вызвали новую волну спроса на подержанные автомобили у ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал менеджер по продажам автомобилей одного из ростовских автосалонов Матвей Колесников
4 июля 2023, 16:02
2022
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Индивидуальные гаражи в общем дворе отнимают место и портят вид дворов, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.
25 ноября 2022, 07:37
Одну из двух правительственных «Чаек» продают на запчасти в Ростовской области
В Ростовской области на торги выставлена легендарная «Чайка» 1982 года, сообщается на сайте правительства региона.
30 октября 2022, 14:44
Жителям Ростовской области понадобится больше 9 лет, чтобы накопить на новую машину
17 октября 2022, 10:20

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