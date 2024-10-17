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Покупка автомобиля

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Октябрь 2024
В Ростовской области в сентябре взлетели продажи легковых автомобилей
17 октября 2024, 13:28
Сентябрь 2024
Цены на машины в Ростове почти догнали квартиры
В Ростовской области покупатели авто отдают предпочтение отечественным и китайским машинам, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Авто».
19 сентября 2024, 12:29
Из-за роста утильсбора цены на машины вырастут на сотни тысяч рублей с 1 октября
Правительство утвердило повышение утильсбора на самые популярные машины, пишут «Новые известия».
18 сентября 2024, 08:37
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
Китайские марки машин становятся самыми популярными у жителей Ростовской области, сообщили аналитики Авто.ру.
13 сентября 2024, 11:04
Август 2024
Стало известно, как изменится переплата за кредитные автомобили осенью
Россияне начали массово скупать автомобили, пишут «Новые известия».
21 августа 2024, 06:33
Апрель 2024
Госучреждения Ростовской области массово пересаживаются с иномарок на «Москвичи»
12 апреля 2024, 10:31
Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»
В России назвали самые популярные бренды и модели автомобилей, которые выбирают покупатели, об этом сообщил портал «Новые известия».
6 апреля 2024, 15:43
Март 2024
Жители Ростовской области стали массово скупать автомобили в кредит
В Ростовской области в феврале количество взятых дончанами автокредитов возросло на 33,2%, об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.
19 марта 2024, 12:41
Январь 2024
Почти 54 млн рублей потратит администрация Ростова на покупку «Москвичей» и Haval
26 января 2024, 07:05
Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году
13 января 2024, 10:45
Роскошь на колесах: пять самых дорогих машин Ростовской области
4 января 2024, 04:59

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