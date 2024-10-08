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Покупка жилья

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2024
В России вновь подорожают квартиры в ипотеку
8 октября, 08:07
В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
28 августа, 17:54
Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
24 июля, 15:00
Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке
21 июля, 15:10
Новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки
Средние цены первичного жилья на рынке Ростова выросли в 2,5 раза, сообщают «Известия».
6 мая, 05:59
Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде
В 2023 году россияне вошли в число самых активных покупателей недвижимости в Таиланде, об этом сообщил портал «Новые известия».
6 апреля, 11:56
В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей
23 марта, 17:52
Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой
29 января, 17:19
Квартира в Ростове может окупиться за 15 лет
В Ростове квартиры, приобретенные под сдачу, могут окупиться в среднем за 15 лет аренды, об этом сообщили аналитики портала «Циан».
12 января, 10:29
2023
Что будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 года
29 сентября 2023, 08:23

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