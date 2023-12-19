Полезные продукты

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Какие продукты очень полезны в холодное время года
19 декабря 2023, 07:28
Химик объяснил, какими фруктами травят ростовчан на рынках
Красивым блеском и аппетитные ароматом фрукты с рынка обязаны химикатам, некоторые из них опасны для здоровья человека, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский химик Илья Мастыгин.
18 мая 2023, 05:20
Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца по категориям в Ростовской области
Покупатели в Ростовской области должны обращать внимание на срок годности яиц и цвет скорлупы, заявил шеф-повар Евгений Мещеряков.
2 апреля 2023, 12:25
2022
Алкоголь и стрессы: диетолог объяснил, почему в Ростовской области так много толстых
Почти треть всех жителей Ростовской области живет с лишним весом из-за стрессов и переедания, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
29 ноября 2022, 07:50
Ростовский диетолог объяснила, кому вредна тыква
Как готовить тыкву октябре, а от каких рецептов лучше отказаться, чтобы не потолстеть и избежать проблем со здоровьем, советует ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
14 октября 2022, 14:51

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