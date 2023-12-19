Полезные продукты

Алкоголь и стрессы: диетолог объяснил, почему в Ростовской области так много толстых

Почти треть всех жителей Ростовской области живет с лишним весом из-за стрессов и переедания, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.