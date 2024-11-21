rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Полицейский

Выбрать дату
2024
В Ростовской области осудили бывшего сотрудника ДПС за фейковые доказательства
Бывшего инспектора ДПС Анатолия Д. признали виновным в фальсификации документов о прохождении медосмотра на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
21 ноября, 15:02
Участкового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области
31 октября, 09:43
Полицейский из Ростовской области разглашал сведения под грифом «секретно»
Суд признал бывшего полицейского из Ростовской области виновным в разглашении гостайны и избрал меру наказания в виде условного срока, сообщает региональное УФСБ.
23 октября, 07:58
Стали известны подробности гибели полицейского на парковке в Новочеркасске
Стали известны подробности гибели полицейского в Новочеркасске, чье тело нашли застреленным в собственном авто, информацию сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
6 сентября, 09:38
Азовчанка рассказала, как ее пожилую тетю обвиняют в избиении полицейского
3 сентября, 15:16
В Ростовской области женщина пыталась изрисовать помадой списки избирателей
18 марта, 10:00
Экс-участника боевых действий осудили в Ростове за нападение на полицейского
12 марта, 07:38
Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией
В Ростове-на-Дону прошли обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, пишет ТАСС.
7 февраля, 09:29
На свободу вышел экс-полицейский, который на Дону сбил человека и спрятал труп
На свободу выпустили бывшего полицейского, который на автомобиле в Ростовской области сбил насмерть человека, сообщает «Коммерсантъ».
26 января, 07:31
В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом
В Ростове местный житель пытался заколоть полицейского канцелярским ножом, подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
17 января, 07:00
2023
В Ростовской области осудили участкового за подделку материалов уголовного дела
18 декабря 2023, 15:06
В Ростовской области осудили дончанку, укусившую полицейского из-за своего сына
5 декабря 2023, 17:47
Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области
14 ноября 2023, 13:13
Лишили звания и дали 7 лет: экс-полицейского в Ростове поймали на миллионной взятке
8 ноября 2023, 09:20
В Ростове преступник при задержании начал стрелять в полицию
22 сентября 2023, 07:28
Сотрудник донского СИЗО получил взятку, чтобы заключенному хорошо сиделось
В Ростовской области огласили приговор начальнику хозотряда ФКУ СИЗО-5, который получил взятку, сообщили в региональном УФСБ.
11 августа 2023, 08:38
Инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону задержали инспектора ДПС, который получил от водителя взятку, сообщают СМИ.
27 июля 2023, 12:32
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37
В Ростовской области жители меняют пол и «закладывают» коррумпированных чиновников
В Ростовской области жители меняют пол без операций, снимают с зеркала машин и следят за ходом расследования дела о деятельности полицейской ОПГ Ростова.
4 июля 2023, 15:50
Арестанта будут судить в Ростове за нападение на конвой в суде и перестрелку
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который пытался сбежать из суда и напал с заточкой на полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.
3 июля 2023, 14:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика