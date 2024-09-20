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Полиция Ростова

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Сентябрь 2024
Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату
В Ростове-на-Дону в палисаднике жители нашли предмет, похожий на гранату, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».
20 сентября 2024, 10:49
Замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки
17 сентября 2024, 15:40
В Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусе
14 сентября 2024, 10:17
Июнь 2024
В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте
Полицейские разыскивают неизвестного, пытавшегося изнасиловать девушку в Ростове, рассказали в пресс-службе управления МВД.
24 июня 2024, 13:41
Стало известно, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове. Кто там стрелял?
24 июня 2024, 12:55
Март 2024
Полицейских с автоматами выставили на въезде в Ростов со стороны Аксая
На въезде из Аксая в Ростов выставили вооруженных полицейских, пишет Donday.
22 марта 2024, 20:16
Январь 2024
Конную полицию хотят возродить в Ростовской области
24 января 2024, 18:10
Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за «гранаты» на ключах
«Гранату» нашли неподалеку от торгового центра «Сокол» на Западном, рассказали в МВД Ростова.
19 января 2024, 13:13

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