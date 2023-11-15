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Поножовщина

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Ноябрь 2023
В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом
В Ростове врачи помогли мужчине, который получил несколько серьезных ножевых ранений, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.
15 ноября 2023, 07:59
В Ростовской области 19-летний рецидивист проткнул ножом случайного прохожего
3 ноября 2023, 13:37
Октябрь 2023
Поножовщина произошла в Батайске у «Магнита» из-за проукраинских лозунгов
29 октября 2023, 07:07
Ростовский суд приговорил шахтинца в шести годам тюрьмы за убийство знакомой ножом
26 октября 2023, 13:42
Август 2023
Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот
В Ростовской области местную жительницу осудят за причинение тяжкого вреда здоровью супругу, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
18 августа 2023, 14:28
В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и выпал из окна
В Ростове мужчина несколько раз ударил жену ножом, а затем покончил собой, пишут СМИ.
14 августа 2023, 10:49
Мужчину госпитализировали после поножовщины со знакомым в Первомайском районе Ростова
Житель Ростова пострадал после поножовщины на улице 1-й Конной Армии, сообщили в МВД.
10 августа 2023, 10:46
Июль 2023
Ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта
В Ростове-на-Дону произошел конфликт на дороге, который перерос в драку, сообщили очевидцы в соцсетях.
26 июля 2023, 04:50
Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
В селе Самарское Ростовской области произошла драка, участниками которой стали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
11 июля 2023, 08:43

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