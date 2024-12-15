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Порывы ветра

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2024
Температурные качели и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области
Большинство районов Ростовской области в ближайшие ждут дожди с переходом на мокрый снег и гололедица. Скорость ветра дойдет вплоть до 24 метров в секунду, предупреждает Северо-Кавказское УГМС.
15 декабря, 19:04
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.
27 сентября, 07:41
Стало известно, когда в Ростовской области закончатся заморозки
3 февраля, 15:14
Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни могут обледенеть дороги и тротауры, а также усилится ветер, сообщили в городской администрации.
10 января, 08:47
2023
Около 9 тыс жителей в Ростовской области остаются без света из-за урагана
27 ноября 2023, 19:39
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Ростовской области с 18 сентября
18 сентября 2023, 05:59
Дождливо и прохладно будет в Ростове-на-Дону 6 сентября
6 сентября 2023, 05:23
Ростовскую область накроют дожди и похолодание до +7 в начале сентября
В Ростовской области в начале сентября температура воздуха в ночное время будет опускаться до семи градусов, сообщили синоптики.
4 сентября 2023, 12:51
Жаркую погоду пообещали ростовчанам на выходных 22 и 23 июля
21 июля 2023, 05:46
Упавшее дерево придавило девушку в Ростове-на-Дону утром 12 июля
В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра на девушку упало дерево, сообщили местные жители в соцсетях.
12 июля 2023, 07:16

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