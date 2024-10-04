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Постановление

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2024
Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать на Новый год
4 октября, 16:58
Голубев продлил выплаты в 1,2 млн рублей для контрактников в Ростовской области
Губернатор Ростовской области подписал постановление о продлении срока выплат для контрактников, документ опубликован на сайте правительства региона.
6 сентября, 10:58
В Ростове-на-Дону снесут еще два старинных дома
30 августа, 18:01
Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области
В Ростовской области определили 60 организаций, при отключении света которым могут быть последствия, говорится в постановлении губернатора.
9 августа, 14:14
Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину
3 июня, 06:55
В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому
12 февраля, 17:02
Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.
7 февраля, 06:42
2023
В Ростове поднимут экономически обоснованный тариф в электротранспорте
18 декабря 2023, 17:41
В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос
В Ростовской области утвердили создание ГБУ РО «Управление агролесомелиорацией», документ опубликовали в повестке к заседанию правительства региона.
18 декабря 2023, 12:54
В Ростовской области назначили четырех мировых судей
16 декабря 2023, 13:20
В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области
15 декабря 2023, 10:35
В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже более чем на 10%
7 декабря 2023, 16:30
Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку
7 декабря 2023, 11:07
В Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО
В Ростовской области добавили новые меры поддержки семей участников СВО, документ появился на портале донского правительства.
1 декабря 2023, 09:38
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
В Ростове-на-Дону со среды, 11 октября, начнут подавать тепло в дома местных жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
10 октября 2023, 14:22
Уголовное дело прекратили об утонувшей во время ливня девочке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прекратили уголовное дело, связанное с гибелью 14-летней девушки во время дождя, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.
18 августа 2023, 09:32

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