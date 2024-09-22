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Поставщики

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2024
«Одна заявка на участие»: как проходят госзакупки Минздрава Ростовской области
22 сентября, 13:30
Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове
В Ростове на территории Александровки возведут модульное здание для школы №94, сведения об этом появились на портале госзакупок.
3 апреля, 08:38
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
15 марта, 11:23
В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам
20 февраля, 14:56
2023
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
8 декабря 2023, 08:55
«Погрязли в мусоре и свалках»: кто и как отвечает за зеленые насаждения Ростова
26 октября 2023, 06:46
«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области
26 сентября 2023, 06:21
Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области
18 сентября 2023, 09:29
Замгубернатора Игорь Сорокин рассказал о ситуации с бензином в Ростовской области
В Ростовской области на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина и дизельного топлива, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.
23 августа 2023, 08:59
Запасов бензина в Ростовской области хватит на 10 дней
В Ростовской области в последнее время наблюдается повышенной спрос на топливо на автозаправках, сообщили в Минпроме региона.
22 августа 2023, 14:08

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