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Пострадавший

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Ноябрь
Подросток попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону
Водитель легковушки сбил подростка на самокате в Ростове. С травмами 16-летнего парня доставили в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.
11 ноября, 19:30
В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области пострадала девочка-подросток
В Ростовской области 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «перевертышем». Авария произошла ранним утром 2 ноября, сообщает региональная ГАИ.
2 ноября, 19:33
Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону
1 ноября, 04:42
Октябрь
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
Водителя опрокинувшегося в Ростове КамАЗа с щебнем увезли на скорой с места ДТП
30 октября, 14:44
Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области
В Ростовской области водитель малотоннажного грузового УАЗ сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, сообщает региональная Госавтоинспекция.
27 октября, 07:17
В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник
13 октября, 16:23
Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
9 октября, 08:25
Водитель только открыл дверь: в Таганроге взорвался автомобиль
7 октября, 10:24
Автомобиль на скорости сбил 12-летнего школьника в Ростове
В ДТП с легковушкой в Ростове пострадал 12-летний мальчик, сообщает региональное УГИБДД.
1 октября, 18:50
Сентябрь
Lada отлетела в сторону: в массовом ДТП в Ростове пострадал молодой водитель
Водитель легковушки пострадал в массовой аварии, которую сам же устроил, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
30 сентября, 08:17
Девочка в больнице: водитель сбил ребенка в Ростове-на-Дону и скрылся
Женщина бросила на месте ДТП девочку, которую сбила на машине в Ростове, сообщает региональное УГИБДД.
23 сентября, 05:16
Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова
16 сентября, 18:38
В ДТП со скорой в Ростовской области один человек погиб, другой пострадал
В аварии с автомобилем скорой помощи в Ростовской области погиб водитель легковушки, сообщает Госавтоинспекция региона.
11 сентября, 09:18
Июнь
Полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове
9 июня, 10:24
Май
Мужчина пострадал при пожаре двух домов на Лендворце в Ростове
В двух частных домах в Ростове в ночь на 6 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
6 мая, 05:30
Март
В Ростовской области спасли рабочего, пострадавшего при обвале шахты
В Ростовской области рабочий пострадал при обвале шахты «Шерловская-Наклонная», об этом сообщили донские СМИ.
16 марта, 14:12
Глава Таганрога Фатеев запретил писать комментарии в соцсетях после атаки дронов
9 марта, 04:03
Февраль
Житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка
В Ростовской области арестовали жителя Морозовска, который напал на подростка и избил его, сообщили в региональном УСКР.
7 февраля, 13:12
Декабрь 2023
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
28 декабря 2023, 05:56

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