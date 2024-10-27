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Потепление

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Октябрь
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов
27 октября, 10:55
Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область
21 октября, 12:46
Май
Стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону
20 мая, 04:50
Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области
В Ростовской области с пятницы, 17 мая, температура воздуха начнется увеличиваться, сообщили в Гидрометцентре.
12 мая, 11:36
Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону после резкого похолодания
4 мая, 04:42
Апрель
Стало известно, когда начнется резкое потепление в Ростове
22 апреля, 17:59
Стало известно, как на экономике России скажется изменение климата
Глобальное потепление меньше всего несет угрозу экономикам таких стран, как Россия и Канада, об этом сообщил портал «Новые известия».
21 апреля, 05:13
Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область
13 апреля, 18:05
Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области
4 апреля, 05:06
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
1 апреля, 05:21
Март
Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону
29 марта, 07:27
Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта
23 марта, 13:35
Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону
22 марта, 05:01
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области
21 марта, 05:48
В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению
16 марта, 17:07
Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область
16 марта, 07:33
Заморозки до -8 градусов ожидаются в Ростовской области после мартовских праздников
Несмотря на дневное потепление, вечерами в Ростовской области ожидаются заморозки, сообщают синоптики.
10 марта, 18:10
Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%
В Ростове выросли цены на замену зимней резины на летнюю, об этом сообщили донские СМИ.
9 марта, 18:06
Ростовчанам рассказали, когда начнется долгожданное потепление
9 марта, 06:00
Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области
8 марта, 10:08

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