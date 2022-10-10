Потогин Юрий Яковлевич

Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 12 октября 1953, п. Карабалты Калиниского района Киргизской ССР
Образование: Закончил Фрунзенский политехнический институт
Партия: "Единая Россия"
Генеральный директор ООО «Производственно-строительное предприятие «Жилстрой». Депутат Законодательного Собрания Ростовской области III-V созыва.
Работа на различных должностях в строительной отрасли, г.Волгодонск
Генеральный директор ООО «Производственно-строительное предприятие «Жилстрой», г.Волгодонск Ростовской области
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