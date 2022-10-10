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Потогин Юрий Яковлевич

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 12 октября 1953, п. Карабалты Калиниского района Киргизской ССР

Образование: Закончил Фрунзенский политехнический институт

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Генеральный директор ООО «Производственно-строительное предприятие «Жилстрой». Депутат Законодательного Собрания Ростовской области III-V созыва.

Биография

1975 - 1999

Работа на различных должностях в строительной отрасли, г.Волгодонск

1999 - По настоящее время

Генеральный директор ООО «Производственно-строительное предприятие «Жилстрой», г.Волгодонск Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Предприниматель и депутат Законодательного собрания Юрий Яковлевич Потогин известен в строительной отрасли региона, и прежде всего, в Волгодонском районе области.

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