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Потоп

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Прокуратура заинтересовалась затопленным поселком в Ростовской области
2 января, 17:12
2024
Река Дон затопила порт в Азове 4 ноября
4 ноября 2024, 19:07
«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана
11 сентября 2024, 17:50
После мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду
3 сентября 2024, 05:40
«Апокалипсис на трассе»: ростовчане не могут попасть в Сальск из-за потопа
Между Ростовом-на-Дону и Сальском затопило участок трассы во вторник, 23 июля, сообщили водители в соцсетях.
23 июля 2024, 13:27
«Из города помойку сделали»: жителей Ростова взбесил протекающий под дождем автобус
22 июля 2024, 18:02
Центр Ростова-на-Дону затопило после дождя
22 июля 2024, 05:19
Коричневый коммунальный гейзер забил на Шаумяна в Ростове
В Ростове-на-Дону в центре города прорвало канализационный люк. Улицу Шаумяна топит коричневой вонючей жидкостью, сообщил корреспондент RostovGazeta.
26 июня 2024, 14:19
Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
9 июня 2024, 11:49
Гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу
В Ростове-на-Дону в четверг, 6 июня, из-за коммунальной аварии из земли начали вырываться потоки воды, сообщили очевидцы в соцсетях.
6 июня 2024, 10:18
До 100 тысяч выплатят пострадавшим от февральского затопления в Ростовской области
В Ростовской области на помощь жителям Азова и Азовского района пострадавшим от подтоплений выделят 45,3 миллиона рублей, об этом сообщили в правительстве региона.
14 февраля 2024, 09:19
Жители Ростовской области не могут выбраться из домов из-за потопа
Жители станицы Грушевской в Ростовской области оказали заперты в своих домах из-за потопа, сообщили они в Telegram.
13 февраля 2024, 12:13
2023
Синоптик Вильфанд заявил о снегопаде в Ростовской области с 5 декабря
4 декабря 2023, 05:53
Итоги недели: на дончан обрушился шторм века, а в Ростове выгорел рынок «Темерник»
3 декабря 2023, 16:31
В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму
28 ноября 2023, 14:14
Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури
В Ростовской области из-за последствий непогоды пришлось эвакуировать более 500 человек, в том числе 120 детей, сообщили в правительстве региона.
28 ноября 2023, 06:22
В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
В Ростовской области ураган принес многочисленные разрушения и потоп, пока военные сбивали вражеский беспилотник, а дончане тратят лучшие годы жизни на заработок миллиона рублей.
27 ноября 2023, 15:38
В Ростовской области под водой остаются 25 населенных пунктов
В Ростовской области из-за непогоды без света остаются 50 тысяч жителей, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
27 ноября 2023, 15:22
В Ростовской области из зоны подтопления спасли более 500 дончан
В Ростовской области из затопленных районов эвакуировали более 500 человек, об этом сообщили в пресс-службе донского департамента по предупреждению ЧС.
27 ноября 2023, 13:19
Улица в Александровке в Ростове начала скрываться по водой
В Ростове-на-Дону днем в четверг, 19 октября, подтопило дорогу, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».
19 октября 2023, 14:02

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