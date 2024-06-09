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Потоп в Ростове

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Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
9 июня 2024, 11:49
2023
В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа
В Ростове из-за прорыва инженерных коммуникаций полностью затопило проспект 40-летия Победы, об этом RostovGazeta сообщил очевидец.
6 августа 2023, 11:18
В Ростове растут цены на бензин и количество ЧП с военной авиацией
В Ростовской области растут цены на бензин и упал самолет, а в Ростове придумывают способы бороться с потопом на улице Малиновского.
13 июля 2023, 15:04
Жители в Ростовской области боятся массовых подтоплений из-за подъема уровня воды
В Ростовской области вода в реке Миус поднялась до аномально высокого уровня, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
8 июня 2023, 08:10
Ростовчане заявили о перекрытии затопленной улицы Малиновского днем 30 мая
В Ростове-на-Дону во вторник, 30 июня, из-за начавшегося ливня перекрыли проезд по улице Малиновского, сообщили местные жители в соцсетях.
30 мая 2023, 13:58
Более 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
В Ростове-на-Дону зарегистрировали 23 инцидента, которые связаны с неблагоприятной погодой.
27 мая 2023, 06:17
Ростовчане заявили о перекрытии затопленного проспекта Королева днем 26 мая
В Ростове-на-Дону будут перекрывать дорогу на проспекте Королева, которая скрылась под водой, сообщили водители в соцсетях.
26 мая 2023, 14:06
На проспекте Королева в Ростове-на-Дону прорвало водопровод днем 7 мая
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии подтопило часть проспекта Королева, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
8 мая 2023, 06:09
Переулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля
В Ростове-на-Дону начало топить переулок Соборный из-за начавшегося ливня, сообщили горожане в соцсети "ВКонтакте".
29 апреля 2023, 17:41
Ливень снова начался в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля
В Ростове-на-Дону вечером в субботу, 29 апреля, испортилась погода и начался ливень, сообщает корреспондент RostovGazeta.
29 апреля 2023, 17:33
«Что за беспредел»: ростовчане высказались о гибели пенсионерки из-за дождя
В Ростове-на-Дону в ливневом коллекторе погибла пожилая женщина, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».
29 апреля 2023, 04:55
Ростовчане заявили об утонувшей во время потопа женщине днем 28 апреля
28 апреля 2023, 19:32
Как ливень топил Ростов-на-Дону и вызвал транспортный коллапс
28 апреля 2023, 18:31
Спасатель рассказал, какая опасность угрожает жизням ростовчан из-за сильного ливня
Людям стоит избегать металлических предметов из-за угрозы стать мишенью для молнии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.
28 апреля 2023, 12:37
В Ростове-на-Дону рассказали, когда прекратится дождь в подтопленном городе
В Ростове-на-Дону примерно в 16 часов должен завершиться дождь, из-за которого подтопило дороги, сообщается в онлайн-сервисах прогноза погоды.
28 апреля 2023, 12:18
Канализационная река разлилась возле родника в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле родника появились зловонные стоки, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».
27 апреля 2023, 05:43
Улицу в Ростове-на-Дону топит кипятком с 26 апреля из-за аварии
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии улицу Нижегородскую начало подтапливать горячей водой, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
27 апреля 2023, 05:12
Жителей в Ростовской области предупредили о сильном ветре и граде днем 14 апреля
В Ростовской области в пятницу, 14 апреля, в большинстве районов прогнозируют дожди, заявили в региональном УМЧС.
14 апреля 2023, 05:27
«Настоящее озеро»: улицы Ростова стала затоплять вода из-за дождя 13 апреля
В Ростове-на-Дону из-за дождя продолжают уходить под воду дороги утром в четверг, 13 апреля, сообщили местные жители в соцсетях.
13 апреля 2023, 06:11
Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля
13 апреля 2023, 04:28

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